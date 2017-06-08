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Общество
МВД не проводило проверку «Матильды» на экстремизм по запросу Поклонской

МВД не проводило проверку «Матильды» на экстремизм по запросу Поклонской

15:16  8 Июня 2017
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МВД не проводило проверку «Матильды» на экстремизм по запросу Поклонской

Санкт-Петербург, 8 июня. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти не поступало обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской с просьбой проверки фильма Алексея Учителя «Матильда» на экстремизм и оскорбление чувств верующих. Запросы приходили только от обычных граждан, и на данный момент их порядка семи, начиная с 2016 года. 

Как рассказал ФАН источник в МВД, запросы приходили из разных городов России, в основном от женщин. После первого же обращения была проведена лингвистическая экспертиза, назначенная полицией. В результате все эксперты дали одинаковое заключение – в фильме нет ничего порочащего Николая II. Также не было обнаружено экстремистских материалов, либо оскорбляющих чувства верующих.

МВД не проводило проверку «Матильды» на экстремизм по запросу Поклонской

Полицейские тщательно давали ответы на все обращения граждан, убеждая, что вообще о фильме говорить рано – он даже не смонтирован. Кстати, по словам источника, в правоохранительных органах порядком устали от проверок этого фильма. Поскольку у управления по противодействию экстремизму есть более серьезная работа, чем просмотр рекламного ролика ленты.

Алексей Громов
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