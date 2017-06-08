МВД не проводило проверку «Матильды» на экстремизм по запросу Поклонской

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Санкт-Петербург, 8 июня. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти не поступало обращение депутата Госдумы Натальи Поклонской с просьбой проверки фильма Алексея Учителя «Матильда» на экстремизм и оскорбление чувств верующих. Запросы приходили только от обычных граждан, и на данный момент их порядка семи, начиная с 2016 года.

Как рассказал ФАН источник в МВД, запросы приходили из разных городов России, в основном от женщин. После первого же обращения была проведена лингвистическая экспертиза, назначенная полицией. В результате все эксперты дали одинаковое заключение – в фильме нет ничего порочащего Николая II. Также не было обнаружено экстремистских материалов, либо оскорбляющих чувства верующих.

Полицейские тщательно давали ответы на все обращения граждан, убеждая, что вообще о фильме говорить рано – он даже не смонтирован. Кстати, по словам источника, в правоохранительных органах порядком устали от проверок этого фильма. Поскольку у управления по противодействию экстремизму есть более серьезная работа, чем просмотр рекламного ролика ленты.