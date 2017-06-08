Минфин отчитался об оставшихся долгах России

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Москва, 8 июня. Российская сторона полностью погасила задолженности перед всеми суверенными кредиторами, кроме Южной Кореи. Такими данными поделился с журналистами заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак.

«У нас, по-моему, остался единственный суверен, по отношению к которому действует график платежей, наверное, до 2025 года, может быть, до 2021-го. Это Республика Корея», — цитирует его слова Газета.Ru.

Речь идет о 300 миллионах долларов. Как отметил Сторчак, Сеул не согласился на досрочное погашение долга.

Напомним, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов указал на то, что власти страны должны сформировать сбалансированный бюджет.