Эксперты назвали топ-3 самых качественных автомобиля в мире

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Нью-Йорк, 8 июня. Американское агентство AutoPacific подвело итоги ежегодного конкурса Vehicle Satisfaction Awards, в котором автовладельцы определяют качество автомобилей. В соревновании приняли участие более 54 тысяч моделей.

Автовладельцам предложили оценить свой автомобиль по 54 параметрам, которые, по мнению организаторов мероприятия, позволяют максимально объективно определить сильные и слабые стороны машины. Так, среди моделей 2017 года лидером стал седан Genesis G90. Среди VIP-брендов отметили модели Lincoln. Однако победу в массовом сегменте завоевала компания GMC.

Кроме того, участники конкурса провели оценку моделей с делением на сегменты. Лучшими в своей категории стали Porsche 911, MINI Clubman, KIA Cadenza, Nissan Maxima, Dodge Challenger.

Среди популярных в США пикапов и рамных внедорожников выделили Nissan Titan, Ford F-150, Jeep Grand Cherokee. Лучшими кроссоверами стали Lexus RX, KIA Sportage, Porsche Cayenne, Nissan Rogue.