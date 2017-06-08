Рогозин рассказал о водородном двигателе для «Ангары» и новой сверхтяжелой ракеты
Бишкек, 8 июня. Ведется разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Он отметил, что позже этот двигатель будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе.
Рогозин констатировал, что решено ускорить работу по ракете сверхтяжелого класса.
«В этой связи уже развернуты научно-исследовательские работы, будут открыты опытно-конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150», — заметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что водородный двигатель в составе третьей ступени поднимет грузоподъемность ракеты «Ангара-А5» версии «Ангара-А5В» до 37 тонн.
«Это, если перейти на автомобильный язык, тяжелый грузовик», — объяснил вице-премьер России.
Накануне Рогозин отметил, что оборонная промышленность предложила Минобороны РФ рациональный вариант системы ПРО, позволяющий накрыть всю страну противоракетным куполом.