Рогозин рассказал о водородном двигателе для «Ангары» и новой сверхтяжелой ракеты

В Избранное

Скопировать

Бишкек, 8 июня. Ведется разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Он отметил, что позже этот двигатель будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе.

Рогозин констатировал, что решено ускорить работу по ракете сверхтяжелого класса.

«В этой связи уже развернуты научно-исследовательские работы, будут открыты опытно-конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150», — заметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что водородный двигатель в составе третьей ступени поднимет грузоподъемность ракеты «Ангара-А5» версии «Ангара-А5В» до 37 тонн.

«Это, если перейти на автомобильный язык, тяжелый грузовик», — объяснил вице-премьер России.

Накануне Рогозин отметил, что оборонная промышленность предложила Минобороны РФ рациональный вариант системы ПРО, позволяющий накрыть всю страну противоракетным куполом.