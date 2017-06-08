Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Глава ЦИК Памфилова призналась, что мечтает попасть на «Нашествие»

Глава ЦИК Памфилова призналась, что мечтает попасть на «Нашествие»

14:11  8 Июня 2017
60

Глава ЦИК Памфилова призналась, что мечтает попасть на «Нашествие»

Москва, 8 июня. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова приняла приглашение ведущих «Нашего радио» посетить рок-фестиваль «Нашествие», отметив, что побывать на фестивале — ее мечта. 

Ведущие утреннего шоу на радио предложили Памфиловой посетить рок-фестиваль «Нашествие». Памфилова отметила, что теперь у нее будет повод «взять отпуск, вырваться на день, почувствовать себя нормальным человеком», сообщает «Ридус».

Председатель ЦИК отметила особую энергетику фестиваля, на котором собираются люди, которые в чем-то совпадают, созвучны.  

«Честно говоря, для меня ваше предложение как роскошь. Это моя мечта. Я действительно люблю рок, слушаю его», — сказала Памфилова. 

#памфилова
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть