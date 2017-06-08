Глава ЦИК Памфилова призналась, что мечтает попасть на «Нашествие»

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Москва, 8 июня. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова приняла приглашение ведущих «Нашего радио» посетить рок-фестиваль «Нашествие», отметив, что побывать на фестивале — ее мечта.

Ведущие утреннего шоу на радио предложили Памфиловой посетить рок-фестиваль «Нашествие». Памфилова отметила, что теперь у нее будет повод «взять отпуск, вырваться на день, почувствовать себя нормальным человеком», сообщает «Ридус».

Председатель ЦИК отметила особую энергетику фестиваля, на котором собираются люди, которые в чем-то совпадают, созвучны.