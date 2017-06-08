МИД РФ назвал ориентировочную дату переговоров по Сирии в Астане

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Москва, 8 июня. Пятый раунд астанинских переговоров по мирному урегулированию конфликта в Сирии может состояться 20 июня. Предварительную дату начала встречи озвучил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Встреча переносится ориентировочно на 20 июня», — заявил он журналистам.

О том, что переговоры, запланированные на 12–13 июня, не состоятся в назначенную дату, ранее объявило внешнеполитическое ведомство Казахстана.

Поводом для переноса послужило решение стран-гарантов, а это Россия, Турция и Иран, провести в ближайшие дня рабочие встречи на своих территориях.