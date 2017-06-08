Смертник ИГИЛ передумал взрываться: опубликовано видео

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Салах-эд-Дин, 8 июня. Иракские военные обстреляли «шахид-мобиль» смертника «Исламского государства»* и опубликовали видео с бегством боевика.

На кадрах видеозаписи заметно, что смертник террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) был обнаружен иракскими военными на подступах к их позициям в районе Салах-эд-Дин. Бойцы открыли массированный огонь по «шахид-мобилю».

Через некоторое время смертник вылез из заминированного автомобиля и сбежал, так и не совершив самоподрыва. «Шахид-мобиль» «Халифата» был уничтожен выстрелом из гранатомета.

* Организация запрещена на территории РФ.