Арабские страны готовят ультиматум Катару

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Нью-Йорк, 8 июня. Арабские государства составляют список требований к Катару, которые страна должна выполнить, если хочет выйти из дипломатической изоляции.

В частности, Доха должна прекратить финансирование террористов на Ближнем Востоке, разорвать все связи с исламистской ассоциацией «Братья-мусульмане», а также сократить масштаб деятельности телеканала Al Jazeera, сообщает а Wall Street Journal. Предполагается, что составление полного списка требований будет завершено в ближайшие дни.

Напомним, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и ряд других арабских стран разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в финансировании терроризма.