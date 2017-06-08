Водораздел по линии Катара: как визит Трампа в Эр-Рияд расколол Ближний Восток

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Ведущие арабские страны составляют список требований, которые Катар должен будет выполнить для нормализации дипломатических отношений и снятия экономических санкций. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские и арабские дипломатические источники, уже известно, что от Катара потребуют прекратить финансирование различных исламистских групп на Ближнем Востоке и разорвать отношения с политическим руководством «Братьев мусульман» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В любом случае, ситуация, разворачивающаяся вокруг Катара, становится все интересней. Недавно приобретенный страной статус политического изгоя в арабском мире вскоре может обернуться для нее вполне реальными проблемами. Другие монархии Персидского залива ввели продовольственное эмбарго против Катара, а, значит, в самое ближайшее время в стране может начаться голод.

Известно, что официальная Доха уже ведет переговоры со своими давними партнерами на Ближнем Востоке — Ираном и Турцией — о налаживании новых каналов поставки продовольствия и питьевой воды для своих граждан. Эти переговоры уже дали некоторые результаты: Анкара обещала спасти Катар от голода, Тегеран направил в Доху первый самолет, груженный продовольственными товарами.

Есть во всей этой ситуации и военный аспект. Парламент Турции одобрил отправку в Катар до трех тысяч своих военнослужащих. Официально они прибудут туда для совместных учений. Тем не менее всему арабскому миру ясно, что таким образом президент Эрдоган демонстрирует, что он готов защитить суверенитет и граждан Катара от посягательств со стороны саудитской монархии и других возможных агрессоров.

Еще не так давно стороннему наблюдателю могло показаться, что арабские монархии Персидского залива были едины в своих устремлениях и выступали на внешнеполитической арене монолитным блоком. Последние несколько дней разрушили эту иллюзию. Эмир Катара принимает поставки продовольствия из Ирана — страны, являющейся давним противником Саудовской Аравии. Эмир приглашает на свою землю турок для защиты от потенциальной агрессии со стороны своих венценосных кузенов.

Во что выльется вся это история? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться арабист, эксперт Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.

«Прежде всего, следует отметить, что продовольственная блокада — очень серьезная проблема для Катара. Доля сельского хозяйства в ВВП страны всего 0,2%. Катар ест, пьет и курит лишь то, что может поставить из-за рубежа. С другой стороны, продовольственная блокада была не очень продуманным шагом со стороны Саудовской Аравии и других сопредельных с Катаром государств. У Катара всегда была возможность заменить коридор поставок продовольствия из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Это Иран и Турция. Сейчас эта альтернатива уже начинает проявляться. В то же время замены катарскому газу нет ни у кого: ни у арабских монархий, ни у Египта, который из-за связей Катара с «Братьями-мусульманами» выступил в этой истории на стороне саудитов», — суммировал ситуацию востоковед.

За последние годы споры и разногласия между Саудовской Аравией и Катаром возникали уже не раз. Их причиной в основном были личные разногласия и соперничество эмира Катара и де-факто наследника саудитского престола принца Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда. Всякий раз, впрочем, они достаточно быстро сходили на нет. Если так будет и в этом случае — это наилучший сценарий развития событий для Аравийского полуострова и всего региона в целом. Только так нынешний статус-кво и относительная стабильность на Ближнем Востоке сохранятся.

«К сожалению, я не верю, что это будет так. Сейчас конфронтация с катастрофической скоростью начинает обретать очертания некоего водораздела в регионе: с одной стороны, Саудовская Аравия и ее сателлиты, с другой — Катар, Иран, Турция и связанные с ними неправительственные организации. Это очень опасно. В распоряжении Катара не только финансовые инструменты, но также и многочисленные группировки, отряды и движения, которые он на протяжении многих лет финансировал. Трудно даже оценить все последствия того, чего Катар может достичь, применив весь этот арсенал. Достаточно сказать, что ситуация на Ближнем Востоке мигом способна будет накалиться до предела», — продолжает арабист.

Во многом все происходящее сейчас — это прямое следствие поездки президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд. Он предложил там идею создания «арабского НАТО». Мог ли он подумать, что она образуется всего за несколько дней и сразу же спровоцирует образование своего антипода?