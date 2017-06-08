Путин не будет встречаться с главой МИД Катара — Песков

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Москва, 8 июня. В планах президента России Владимира Путина нет встречи с министром иностранных дел Катара, который приедет в Москву в субботу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В субботу в Москву прибудет глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахманом бен Джасем Аль Тани. Ожидается, что он проведет встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли президент России встретиться с главой МИД Катара, Песков сказал: «Нет».