Путин не будет встречаться с главой МИД Катара — Песков
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Москва, 8 июня. В планах президента России Владимира Путина нет встречи с министром иностранных дел Катара, который приедет в Москву в субботу. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В субботу в Москву прибудет глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахманом бен Джасем Аль Тани. Ожидается, что он проведет встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли президент России встретиться с главой МИД Катара, Песков сказал: «Нет».
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