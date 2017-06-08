Новости ДНР и ЛНР: Донбасс ответит на роман Украины с НАТО, диверсанты оставили Донецк без связи

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Новости ДНР и ЛНР, 8 июня. Верховная рада Украины приняла закон о стремлении Украины в НАТО — ответ республик Донбасса может быть сокрушительным; украинские диверсанты перерезали кабели МТС в районе Марьинки и Счастья, оставив Донецк и Луганск без мобильной связи.

Киев рвется в НАТО, да Донбасс не пускает

Верховная рада Украины приняла закон, в котором отдельным пунктом прописано стремление к вступлению страны в НАТО. Депутаты украинского парламента проголосовали за закон о приоритетах внешней политики Украины, среди которых значится и такое положение, как «приобретение членства в НАТО». За «натовский» закон проголосовали 276 депутатов, значительно превысив необходимый минимум в 226 голосов.

Законопроект опубликован на официальном сайте Верховной рады Украины, теперь документ должен подписать президент Петр Порошенко.

Согласно новой трактовке, среди внешнеполитических устремлений Украины значатся интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью членства в Европейском союзе и вступление в евроатлантическое пространство безопасности, то есть в НАТО. Отметим, в предыдущей версии украинской внешнеполитической доктрины шла речь только об интеграции Украины в европейское политическое, экономическое и правовое пространство, без упоминания североатлантического блока.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем Twitter, что рассчитывает на «расширенное партнерство Украины и НАТО, которое приведет к членству в альянсе».

Отметим, что все попытки Киева наладить более тесные отношения с НАТО вызывают резкое противодействие в народных республиках Донбасса. Руководство ДНР и ЛНР неоднократно заявляло, что любая попытка Киева хоть как-то инициировать вступление Украины в НАТО будет воспринята в Донецке и Луганске как выход из минских соглашений с соответствующими последствиями.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко неоднократно заявлял, что если Украина решит проводить референдум о вступлении в НАТО, ДНР выйдет из всех мирных соглашений и будет считать себя свободной от всех обязательств перед Киевом. С заявлениями о неприемлемости любых попыток вступления Украины в НАТО выступал и глава ЛНР Игорь Плотницкий.

В феврале 2017 года Александр Захарченко заявил, что проведение референдума по вступлению Украины в НАТО станет началом процесса отказа Киева от всех попыток вернуть Донбасс под свою юрисдикцию. По словам Захарченко, Украине ни при каких обстоятельствах не удастся провести этот референдум на неподконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР.

«Во-первых, Донбасс не будет участвовать в этом референдуме — там просто физически невозможно организовать этот процесс, — заявил Захарченко. — А во-вторых, мы уже неоднократно говорили, что одно из важнейших наших требований состоит в том, что Донбасс выступает за дружественные и союзнические отношения с Россией, а значит, против НАТО, военной организации, которая несет в себе серьезный антироссийский заряд. Так что, как ни крути, а референдум по вступлению Украины в НАТО будет означать окончательный отказ Киева от Донбасса».

Украина вырубила связь в ДНР и ЛНР

Украинской диверсией назвали в Донецкой народной республике серьезный сбой в работе мобильной связи, который произошел в Донбассе. Ранее сообщалось, что 7 июня в Донецке, а также соседних городах Макеевке и Харцызске произошли массовые отключения связи у мобильного оператора МТС. Позже появились сообщения, что перебои со связью у абонентов МТС были также на территории Луганска.

Отметим, услуги МТС в Донбассе представляет украинский оператор Vodafone. Это единственная из украинских сотовых компаний, которая продолжает работать на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик.

Другие украинские сотовые операторы, «Киевстар» и lifecell, работающие в Донбассе, прекратили обслуживание абонентов на территории ДНР и ЛНР в 2014–2017 годах.

Сбои в работе мобильного оператора «МТС-Украина» на территории Донецкой народной республики 7 июня — это результат диверсии на объектах связи, заявил министр связи ДНР Виктор Яценко.

Как сообщили в пресс-службе Минсвязи ДНР, диверсия была осуществлена путем нарушения целостности работы кабелей сотовой связи. Кабели МТС были перерезаны в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Марьинка и Счастье, уточнили в министерстве.

По словам Виктора Яценко, уже в полночь специалисты компании «МТС-Украина» заменили порванные участки кабелей в районе Северодонецка, что позволило восстановить связь на территории ДНР и ЛНР.

«Однако компания МТС воздерживается от восстановительных работ в прифронтовых территориях, где произошла диверсия», — отметил министр.