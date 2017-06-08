Ирак: бомба-ловушка ИГИЛ убила 11 военных в Мосуле

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Мосул, 8 июня. По крайней мере 11 бойцов иракских сил безопасности погибли, подорвавшись на мине-ловушке, установленной боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* в западном Мосуле. Соответствующую информацию распространили источники в службах безопасности Ирака.

По данным источников турецкого агентства Anadolu в силах безопасности, трагический инцидент произошел в мосульском районе Аль-Занджили. Взрыв произошел во время операции по зачистке освобожденного от боевиков района — мощная бомба, взорвавшаяся в тот момент, когда военные зашли в дом, убила 11 из них и ранила остальных.

В настоящее время район Аль-Занджили практически освобожден от сил ИГИЛ*. Ранее появились сведения о том, что террористы истребили большое количество мирных жителей, пытающихся покинуть этот район.

* Организация запрещена на территории РФ.