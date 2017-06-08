Порошенко усмотрел в поставках российского газа желание поставить Украину на колени

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Киев, 8 июня. Украинский президент Петр Порошенко утверждает, что поставки газа из России на Украину можно рассматривать как составляющую «гибридной войны».

«Поставки газа на Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени. Переговоры начинались где-то в середине декабря и проваливались, 1 января газ перекрывался для Украины и Европы, чтобы разрушить позицию надёжного транзитёра», — цитирует главу государства телеканал «112 Украина».

Как передает RT, ранее Порошенко назвал наращивание собственной добычи газа приоритетом для Киева. Президент призвал поддерживать честных и настоящих инвесторов для усиления энергетической независимости Украины.