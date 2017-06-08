Чемпион России по борьбе устроил потасовку со стрельбой в Москве 

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Москва, 8 июня. Обладатель чемпионского титула борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян попал в сводку криминальных происшествий.

28-летний спортсмен находился со своим знакомым в одном из столичных автоателье. Там, по словам очевидцев, между товарищами вспыхнула ссора. Словесная перепалка перешла в потасовку. Внезапно раздался выстрел. Оппонент Арутюняна — Савмел Аведян — оказался ранен в ногу, сообщает Дни.ру.

Подоспевшая полиция выяснила, что у чемпиона был с собой травматический пистолет. Но пользоваться им он не собирался, оружие выстрелило по чистой случайности по время драки.

Разгоряченные мужчины отказались вовлекать в это дело представителей закона, а пострадавший даже не поехал в больницу.