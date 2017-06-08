Автомобили двух самых злостных нарушителей в Москве эвакуировали по 12 раз

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Москва, 8 июня. Сотрудники «Администратор московского парковочного пространства» подвели итоги работы за три года и назвали самых злостных нарушителей. Лидерами по числу эвакуаций оказались два автомобиля — Ford и BMW, которые отправлялись на штрафстоянку не менее 12 раз.

Еще шесть машин были эвакуированы 11 раз, 10 машин — 10 раз, 17 машин — 9 раз, 45 машин — 8 раз. При этом отмечается, что чаще всего правила парковки нарушались на Мичуринском проспекте (17 раз), шесть случаев было выявлено на Кадашевской набережной и Большой Якиманке.