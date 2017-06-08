Латвия углядела у своих границ российский военный корабль «Андромеда»

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Рига, 8 июня. Российское гидрографическое судно «Андромеда» якобы приблизилось к границам Латвии, заявили представители Национальных вооруженных сил (НВС) страны на странице ведомства в Twitter.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в двух морских милях от территориальных вод военно-морские силы сегодня идентифицировали гидрографическое судно «Андромеда» класса «Мома» вооруженных сил России», — констатировали в военном ведомстве Латвии.

В НВС страны добавили, что на этой неделе также к границам Латвии якобы приблизились российские буксиры класса «Горин» МБ-119 и МБ-35 и разведывательный корабль «Сызрань» класса «Альпинист».

Месяц назад Национальные вооруженные силы Латвии заявили о приближении к границам страны трех военных российских кораблей.