В новом сезоне «Игры престолов» сгорит рекордное количество людей

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Лос-Анджелес, 8 июня. Создатели популярного сериала «Игра престолов» установили сразу несколько рекордов во время съемок седьмого сезона. Так, во время одного из эпизода с драконами было сожжено небывалое количество людей, сообщил координатор каскадеров Роули Ирлэм.

По его словам, одна из сцен насчитывает сразу 73 горящих человека. Это своего рода рекорд. Еще 20 каскадеров были сожжены во время сцены на пляже, добавил Ирлэм.

Он также отметил, что во время съемок просто необходимо делать несколько дублей, чтобы во время просмотра любимого сериала зритель ощущал, что все это происходит на самом деле. Человек в кадре действительно объят огнем и пребывает в агонии.

Отметим, что премьера долгожданного сезона «Игры престолов» состоится 16 июля на американском телеканале HBO.