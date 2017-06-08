Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Глава российского отделения Microsoft решил покинуть компанию

Глава российского отделения Microsoft решил покинуть компанию

13:30  8 Июня 2017
134

Глава российского отделения Microsoft решил покинуть компанию

Москва, 8 июня. Как стало известно со слов информированных источников, руководитель российского отделения корпорации Microsoft Павел Бетсис не намерен продлевать контракт с компанией и собирается в августе уйти. Предполагается, что Бетсис будет в дальнейшем заниматься собственными проектами.

По словам источников «Интерфакса», контракт Бетсиса с Microsoft заканчивается в июле. После этого действующий руководитель российского отделения компании не будет искать себе нового места работы и намерен сосредоточиться на самостоятельной предпринимательской деятельности, утверждают источники, знакомые с ситуацией в Microsoft. Официальный пресс-секретарь Microsoft в России не стала комментировать эти сведения, объявив их «слухами».

Глава российского отделения Microsoft решил покинуть компанию

По оценкам различных экспертов, под управлением Павла Бетсиса в последние три года российскому отделению компании Microsoft удалось, несмотря на кризис, преодолеть падение продаж и нарастить финансовые показатели.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть