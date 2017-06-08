Глава российского отделения Microsoft решил покинуть компанию

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Москва, 8 июня. Как стало известно со слов информированных источников, руководитель российского отделения корпорации Microsoft Павел Бетсис не намерен продлевать контракт с компанией и собирается в августе уйти. Предполагается, что Бетсис будет в дальнейшем заниматься собственными проектами.

По словам источников «Интерфакса», контракт Бетсиса с Microsoft заканчивается в июле. После этого действующий руководитель российского отделения компании не будет искать себе нового места работы и намерен сосредоточиться на самостоятельной предпринимательской деятельности, утверждают источники, знакомые с ситуацией в Microsoft. Официальный пресс-секретарь Microsoft в России не стала комментировать эти сведения, объявив их «слухами».

По оценкам различных экспертов, под управлением Павла Бетсиса в последние три года российскому отделению компании Microsoft удалось, несмотря на кризис, преодолеть падение продаж и нарастить финансовые показатели.