Полиция пришла с обысками в фонд «Русь сидящая»

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Москва, 8 июня. Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил об обысках в офисе правозащитной организации «Русь сидящая».

«Силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе», — сообщил собеседник агентства ТАСС.

Ранее о визите полиции на своей странице в Facebook сообщила руководитель «Руси сидящей» Ольга Романова.

ГУ МВД по столице пока не прокомментировало данную информацию.