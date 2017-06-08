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Полиция пришла с обысками в фонд «Русь сидящая»

Полиция пришла с обысками в фонд «Русь сидящая»

13:17  8 Июня 2017  /обновлено: 13:39  08 Июня 2017
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Полиция пришла с обысками в фонд «Русь сидящая»

Москва, 8 июня. Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил об обысках в офисе правозащитной организации «Русь сидящая». 

«Силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе», — сообщил собеседник агентства ТАСС.

Ранее о визите полиции на своей странице в Facebook сообщила руководитель «Руси сидящей» Ольга Романова. 

ГУ МВД по столице пока не прокомментировало данную информацию.

Ярослава Замысловатова
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