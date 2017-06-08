Лавров: Россия призывает всех внешних игроков к гармонизации шагов по Сирии

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Москва, 8 июня. В настоящее время процесс урегулирования в Сирии вступил в очень ответственный этап и поэтому самое важное — обеспечить гармонизацию усилий всех участников этого процесса. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии переговоров со специальным посланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Мы находимся на очень ответственном этапе процесса сирийского урегулирования, — отметил Лавров. — И главное сейчас, по-моему, это обеспечить, чтобы все усилия, которые предпринимают различные игроки и внутри Сирии, и вовне, были гармонизированы».

Лавров отметил, что деятельность различных сторон, участвующих в процессе урегулирования в Сирии, должна быть направлена на три основных цели: суверенитет сирийского государства, права проживающих там этнических и конфессиональных групп и безопасность всего ближневосточного региона от террористической угрозы.

Глава МИД РФ отметил также, что сегодня спецпосланник ООН проведет переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.