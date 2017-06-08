«Синий кит» приплыл в Челябинск: куратора «групп смерти» этапировали на Урал

В Избранное

Скопировать

Челябинск, 8 июня. 26-летний куратор «групп смерти» этапирован из Москвы в Челябинск. На Урал подозреваемого в доведении до попытки самоубийства 14-летней школьницы из Еткульского района доставили в наручниках.

Совсем скоро ему предъявят обвинения по ст. 110 УК РФ (доведение лица до попытки самоубийства), сообщает «Ура.ру». Девочка попала в больницу 17 мая после попытки отравления. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый в ходе своей переписки с ней в соцсетях давал ей указания, как покончить с жизнью, а когда она отказалась это делать, стал угрожать убийством. После этого школьница попыталась совершить суицид.

Сейчас следствие попросило суд заключить мужчину под стражу. Правоохранители опрашивают членов семьи, учащихся школы, педагогов и иных лиц.

