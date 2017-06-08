Кандидат в депутаты Госдумы умер от сердечного приступа в «Домодедово»

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Москва, 8 июня. Пассажир скончался в аэропорту «Домодедово» после прилета из Новосибирска, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По информации некоторых СМИ, этим пассажиром оказался кандидат в депутаты Александр Деревянко, который дважды баллотировался в Госдуму, но безуспешно.

Как рассказали в «Домодедово» агентству РИА Новости, 7 июня в медицинские службы поступило сообщение о том, что на борту рейса Новосибирск-Москва одному из пассажиров стало плохо. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.

В Российской партии пенсионеров, от которой баллотировался Деревянко, подтвердили смерть кандидата в депутаты от сердечного приступа. В партии также выразили соболезнования его родным и близким.

Накануне своей смерти Деревянко провел встречу с членами партии, где выдвинул несколько предложений. Несмотря на то, что депутат не являлся членом партии, он планировал участвовать в ее политической деятельности и во всех предстоящих компаниях.