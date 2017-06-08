Совет по правам человека попросил Госдуму отложить рассмотрение закона о реновации

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Москва, 8 июня. Совет по правам человека при президенте РФ порекомендовал Госдуме отклонить во втором чтении законопроект о реновации ветхого жилья в Москве или же отложить его принятие не менее чем на полгода.

В СПЧ предполагают, что принятие законопроекта может вызвать градостроительный, инфраструктурный и транспортный коллапс. В связи с этим эксперты порекомендовали Госдуме либо отклонить законопроект, либо отсрочить его принятие как минимум на шесть месяцев. Об этом говорится в заключении, опубликованном на сайте Совета.

СПЧ в целом поддержал идею законопроекта при условии, что он будет реализовываться за счет внебюджетных средств и впоследствии распространится на все субъекты, в которых есть аварийное и предаварийное жилье. Вместе с тем, СПЧ считает более целесообразной дальнейшую ликвидацию остатков аварийного и не пригодного для проживания жилья в Москве в рамках действующего законодательства.