Совершившие теракты в Тегеране боевики ранее действовали в Ракке и Мосуле

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Тегеран, 8 июня. Пятеро боевиков, задержанные иранскими органами безопасности после терактов в Тегеране, ранее вели террористическую деятельность в сирийской Ракке и иракском Мосуле. Об этом в четверг заявило министерство безопасности Ирана.

«Пятеро арестованных террористов уехали ранее из Ирана и занимались терроризмом в Ракке и Мосуле. В прошлом году они вернулись в страну под руководством главаря, именующего себя Абу Аиша, чтобы осуществить теракты в святых местах Ирана», — пояснили в ведомстве.

Представители министерства подчеркнули, что полиции удалось задержать женщину, которая помогала террористом и направляла их на задания, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне группа террористов устроила стрельбу и взрыв в здании иранского парламента. В тот же день женщина-террорист совершила самоподрыв у мавзолея имама Хомейни. Жертвами нападений стали 17 человек, 43 получили ранения.