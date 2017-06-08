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Весь мир
ИГИЛ сражается с «Талибаном» на востоке Афганистана

ИГИЛ сражается с «Талибаном» на востоке Афганистана

13:35  8 Июня 2017
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ИГИЛ сражается с «Талибаном» на востоке Афганистана

Кабул, 8 июня. В провинции Нангархар на востоке Афганистана произошли столкновения между «Талибаном» и «Исламским государством»*.

Источник в Кабуле сообщает, что столкновения между боевиками движения «Талибан» и «Исламского государства» (обе террористические группировки запрещены в России) привели к потерям с обеих сторон.

ИГИЛ сражается с «Талибаном» на востоке Афганистана

Отмечается, что во время перестрелок ликвидированы 12 боевиков «Халифата», еще двое получили ранения. «Талибан» потерял не менее трех боевиков, есть жертвы среди мирного населения. Источник подчеркивает, что в результате боестолкновений сотни семей были вынуждены бежать из района.

* Организация запрещена на территории РФ.

#афганистан #игил #боевик #талибан
Алексей Громов
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