ИГИЛ сражается с «Талибаном» на востоке Афганистана

В Избранное

Скопировать

Кабул, 8 июня. В провинции Нангархар на востоке Афганистана произошли столкновения между «Талибаном» и «Исламским государством»*.

Источник в Кабуле сообщает, что столкновения между боевиками движения «Талибан» и «Исламского государства» (обе террористические группировки запрещены в России) привели к потерям с обеих сторон.

Отмечается, что во время перестрелок ликвидированы 12 боевиков «Халифата», еще двое получили ранения. «Талибан» потерял не менее трех боевиков, есть жертвы среди мирного населения. Источник подчеркивает, что в результате боестолкновений сотни семей были вынуждены бежать из района.

* Организация запрещена на территории РФ.