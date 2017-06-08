Житель Подмосковья всадил нож в грудь брату

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Москва, 8 июня. Трагедией чуть не закончился конфликт между двумя братьями в Коломне. Инцидент произошел в одном из домов по улице Гаврилова.

Между родственниками вспыхнула ссора, один из них схватился за нож и всадил его в грудь другому. Пострадавший — 52-летний мужчина — доставлен в больницу с колото-резаной раной. Его старший брат 58 лет задержан и уже дает объяснения своему поведению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.