Ученые выяснили, что коровье молоко влияет на рост детей

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Торонто, 8 июня. Канадские медики пришли к выводу, что регулярно пьющие коровье молоко дети обладают более высоким ростом, чем сверстники, употребляющие молоко других животных.

Ученые проанализировали данные порядка 5 тыс. детей в возрасте от двух до шести лет и выяснили, что 13% из них каждый день пили коровье молоко. Еще 13% предпочитали молоко других животных, а 5% чередовали напитки. Дети, которых родители поили коровьим молоком, были в среднем на 0,4 см выше остальных. Причем если ребенок получал по три чашки коровьего молока в день, то как правило его рост был на 1,5 см выше, чем у пьющего молоко других животных ровесника.

Как сообщает издание «Аргументы и Факты», причиной такой взаимосвязи может быть насыщенность коровьего молока белком. Трехлетнему ребенку достаточно выпить две чашки молока в день, чтобы удовлетворить суточную потребность в белке.