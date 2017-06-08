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Новости Сирии
Танки и пехота ИГИЛ уничтожены авиаударом ВВС Сирии на западе Ракки

Танки и пехота ИГИЛ уничтожены авиаударом ВВС Сирии на западе Ракки

13:02  8 Июня 2017
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Танки и пехота ИГИЛ уничтожены авиаударом ВВС Сирии на западе Ракки

Дамаск, 8 июня. Сирийская авиация оказывает поддержку силам курдской коалиции, нанося удары по позициям террористов «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в РФ) в западной части города Ракка. Так, ударом ВВС Сирии в четверг были уничтожены танки и пехота ИГИЛ* на южном берегу реки Евфрат, к западу от Ракки.

«Воздушные силы уничтожили позиции и бронированный транспорт террористов к западу от Ракки», — сообщило сирийское новостное агентство SANA.

Танки и пехота ИГИЛ уничтожены авиаударом ВВС Сирии на западе Ракки

Напомним, бойцам курдской коалиции «Силы демократической Сирии» удалось сломить сопротивление террористов ИГИЛ на западных рубежах Ракки и закрепиться в освобожденном квартале Аль-Мешлеб. Штурм «столицы» «Исламского государства» продолжается.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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