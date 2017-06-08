Ирак: военные зачистили от ИГ пограничный переход Сафук

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Мосул, 8 июня. Правительственным войскам Ирака удалось освободить от «Исламского государства»* стратегический КПП на границе с Сирией.

Военный источник в Ираке сообщил, что военные освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) контрольно-пропускной пункт Сафук, расположенный на границе в Сирией. Пограничный переход связывает иракскую провинцию Найнава, центром которой является город Мосул, и сирийскую провинцию Хасака.

Данный переход, отмечает источник, боевики «Исламского государства» использовали для переброски припасов и подкрепления из Ирака в Ракку и Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.