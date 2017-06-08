Полный провал: «Мумия» с Томом Крузом получила оценки кинокритиков

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Лос-Анджелес, 8 июня. Ремейк «Мумии» с Томом Крузом в главных ролях получил рекордно низкие отзывы кинокритиков.

Отметим, что новая «Мумия» является переосмыслением одноименной картины с Брэндоном Фрейзером, которая вышла почти двадцать лет назад.

В данный момент оценка новой «Мумии» на крупнейшей кинопортале Rotten Tomatoes составляет всего 25%. Западные кинокритики хором кричат о недостатках фильма. В частности, «Мумию» уже успели окрестить «свалкой недоразвитых концепций», «месивом из запутанностей». Многие отметили, что картина буквально кишит сюжетными дырами, а сам фильм «более мертвый, чем мумия».

Режиссером новой «Мумии» стал Алекс Куртцман, обладатель «Золотой малины» за сценарий к «Трансформерам». Остается только гадать, почему продюсеры компании Universal решили доверить ему фильм с бюджетом в 125 миллионов долларов и таких актеров, как Том Круз и Рассел Кроу.