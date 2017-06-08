Педофил устроил в Сети онлайн-трансляцию изнасилования пьяной школьницы в Омске

В Избранное

Скопировать

Омск, 8 июня. Педофил из Омска устроил онлайн-трансляцию изнасилования пьяной 13-летней девочки.

22-летний житель Омска напоил 13-летнюю девочку, после чего школьница оказалась в бессознательном состоянии. Затем он решил изнасиловать ее, устроив трансляцию своих действий в прямом эфире в одной из социальных сетей.

Потерпевшая решила никому не говорить о произошедшем, однако следователи собрали необходимую доказательную базу преступления. Для этого они провели мониторинг социальных сетей, передает «Ридус».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция сумела в краткие сроки задержать 41-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя школьниками.