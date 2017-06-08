Бывший помощник генсека ООН призвал создать группу по расследованию убийств в Ираке

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Нью-Йорк, 8 июня. Бывший помощник генерального секретаря ООН Ганс фон Спонек, который курировал гуманитарную программу ООН в Ираке, призвал провести расследование убийства мирных жителей в этой стране.

По словам фон Спонека, ООН должна создать специальную группу для выяснения всех обстоятельств гибели гражданских в Ираке. При этом он признает, что в нынешних условиях это будет не просто сделать.

«Я надеюсь на независимое международное расследование. Для международного сообщества будет очень печально, если мы не сможем провести независимое объективное расследование», — рассказал он RT на русском.