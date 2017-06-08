ЛНР: Киев опять сорвал разведение сил в районе Станицы Луганской

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Луганск, 8 июня. Украинские военные в очередной раз сорвали разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

В частности, в сообщении говорится, что украинская сторона сорвала предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств на участке соприкосновения в районе Станицы Луганской.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре прошлого года было подписано соглашение о разведении сил и средств в трех района Донбасса. В данный момент стороны развели силы у Петровского и Золотого районов. Отвод сил у Станицы Луганской несколько раз срывался.