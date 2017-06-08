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Происшествия
Пьяный фанат учинил драку на концерте «Ленинграда» в Новосибирске

Пьяный фанат учинил драку на концерте «Ленинграда» в Новосибирске

12:57  8 Июня 2017
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Пьяный фанат учинил драку на концерте «Ленинграда» в Новосибирске

Новосибирск, 8 июня. Тысячи человек со всей Сибири собрались в Новосибирске, чтобы послушать Сергея Шнурова и группировку «Ленинград». Но не обошлось без происшествий. 

Так, в самом начале концерта поступил звонок об избиении мужчины. Однако когда правоохранители прибыли в ЛДС «Сибирь», пострадавший  — житель Кемеровской области  — уже успел покинуть зал. Когда правоохранители позвонили ему, он сообщил, что ни к кому не имеет претензий и уже едет обратно в Кемерово, рассказали в ГУ МВД по области. 

Уточняется, что конфликт с охраной у мужчины произошел из-за того, что он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытался без билета пролезть с трибун на танцпол. 

#новосибирск #ленинград
Владимир Багров
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