Украина открыла первый хостел в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

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Чернобыль, 8 июня. В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС заработал первый хостел с плазменными телевизорами и бесплатным Wi-fi, сообщили представители государственного агентства Украины по управлению этим регионом.

«С целью повышения качества условий для пребывания посетителей в зоне отчуждения, в Чернобыле, на базе бывшего общежития «Полесье», открыто общежитие с улучшенными условиями проживания», — рассказали представители агентства в социальной сети.

Отмечается, что хостел «Полесье» рассчитан на 100 гостей одновременно. Он оборудован номерами с удобствами, плазменным телевизором и бесплатным Wi-fi, передает «Свободная пресса».

Ранее ученые NASA заявили о намерении использовать образцы чернобыльских грибов для создания защитного крема, который пригодился бы астронавтам.