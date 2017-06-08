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Общество
Автора лучшего вопроса Путину на прямой линии ждет золотой подарок

Автора лучшего вопроса Путину на прямой линии ждет золотой подарок

12:48  8 Июня 2017
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Автора лучшего вопроса Путину на прямой линии ждет золотой подарок

Москва, 8 июня. Компания Caviar, специализирующаяся на драгоценной отделке мобильных телефонов, объявила, что отделанный золотом смартфон с золотым портретом Владимира Путина будет передан тому человеку, который задаст лучший вопрос в рамках прямой линии с президентом России, которая пройдет в середине июня. 

В компании отметили, что лучшим, по их мнению, вопросом Путину будет тот, ответ на который важно услышать каждому жителю страны.

«Мы выберем вопрос, который, на наш взгляд, будет именно тем, который важно услышать каждому в стране, и отметим его автора первым экземпляром этого телефона», - рассказали Lenta.ru в компании Caviar.

Цена раззолоченного телефона новой серии составляет 184 тысячи рублей. Корпус смартфона украшен объемным портретом Путина из золота и названиями столиц субъектов России. Телефон будет выпущен строго лимитированным тиражом.

Напомним, очередной выпуск передачи «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» назначен на 15 июня.

Валентин Меликов
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