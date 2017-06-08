Заступившегося за ловца покемонов историка уволили в екатеринбургской епархии

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Екатеринбург, 8 июня. Историк Алексей Мосин лишился должности заведующего кафедрой истории Миссионерского института после восьми лет работы. По его словам, его вынудили написать заявление об увольнении.

Ученый говорит, что причиной для этого стала его позиция по отношению к Руслану Соколовскому, осужденному за оскорбление чувств верующих. Об этом пишет сегодня Ura.ru.

Напомним, блогер снял видео про ловлю покемонов в храме и озвучил его оскорбительными комментариями. Мосин был приглашен в суд в качестве свидетеля со стороны защиты. Он считал, что Соколовского не следует привлекать к уголовной ответственности.

После выступления Мосин рассказывал СМИ, что РПЦ занесла его в черный список.