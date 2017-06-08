Война до последнего украинца: Киев провозгласил курс на вступление в НАТО

В Избранное

Скопировать

Верховная рада Украины в четверг приняла закон, который предусматривает законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета внешней политики. Такое решение было поддержано 276 народными депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о стремлении Киева в Североатлантический альянс.

Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Однако все указывает на то, что он его подпишет, учитывая ранее сделанные им заявления о стремлении страны в структуры НАТО.

Документ подразумевает внесение изменений в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности». То есть теперь главным приоритетом внешней политики Украины является приобретение членства в НАТО и ее интеграция в европейское экономическое, политическое и правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе.

Как ранее писала Lenta.ru, в конце мая текущего года было утверждено очередное соглашение подобного рода — обмен секретной информацией с членами НАТО. Большинство депутатов Верховной рады Украины поддержало документ, согласно которому обеспечиваются «равноправные» и «партнерские» отношения при обмене секретными данными. Однако многие эксперты ставят под сомнение выгоду для Киева.

Напомним, в декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, которые позволяют Украине отказаться от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса на Североатлантический альянс. Предполагается, что в 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил со странами НАТО. В декабре 2015 года между Украиной и военным блоком была подписана «дорожная карта» по оборонно-техническому сотрудничеству.

Как заметил в беседе с корреспондентом ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в своем однозначно западном выборе постмайданная власть Украины, включая президента и парламент, демонстрирует абсолютное единообразие и очевидную последовательность. Чего нельзя было сказать о смещенном в ходе государственного переворота 2014 г. Викторе Януковиче, который, пытаясь усидеть на двух геостратегических стульях — пророссийская или проевропейская ориентация, — в итоге не справился с управлением и потерял поддержку и тех и других.

«Желание стать членом НАТО для украинских политиков является продолжением идеи об интеграции или, как сейчас принято говорить в этой стране, «возвращении в европейскую семью». Под семьей в данном случае понимается Европейский союз. Причем выход из ЕС такой, безусловно, европейской страны, как Великобритания, а также существенный процент евроскептицизма в таких старых демократических странах, как Франция или Нидерланды, в Киеве никого не смущает. Также, впрочем, как и членство в НАТО такого крупного неевропейского государства, как Турция», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, для украинского политического и медийного мейнстрима НАТО и ЕС — это не реально существующие бюрократические военно-политическое и политико-экономические структуры, но символы светлого будущего. Своего рода «идеальная страна» вроде Швейцарии (симптоматично, впрочем, что Швейцария не входит ни в ЕС, ни в НАТО), где стабильно развивается экономика, где у всех граждан, даже небогатых, высокий уровень жизни, где всем гарантируется соответствующее социальное обеспечение, где низкий уровень преступности и коррупции, где, в конце концов, хорошие дороги и нет войны.

«Говоря о «европейском выборе», украинские политики подразумевают Германию или Бенилюкс, но не замечают такие проблемные государства-участники ЕС и НАТО, как Греция или Болгария. Своим гипотетическим членством в этих организациях Украина, как кажется, должна совершить волшебный «большой скачок» — и за несколько лет перейти из состояния бедной постсоветской республики в статус одной из ведущих стран континента. Это красивая мечта, не имеющая, однако, ничего общего с реальностью. Европейский союз сейчас переживает кризисные явления и находится в процессе тяжелых переговоров с Великобританией по условиям и срокам Brexit. Учитывая высокий уровень евроскептицизма в ключевых странах ЕС, какие-либо разговоры о расширении Союза за счет многомиллионной Украины не ведутся даже в кулуарах Брюсселя. Договор об ассоциации с ЕС подписало множество неевропейских стран, а безвизовый режим с Европой имеют такие экзотические страны, как Уругвай и Коста-Рика», — добавил Станислав Бышок.

Эксперт отметил, что в блоке НАТО на сегодняшний день наблюдается серьезный кризис доверия, который не был преодолен в ходе недавнего европейского визита Дональда Трампа. Да и без текущих проблем не совсем понятно, какую выгоду получил бы этот военно-политический блок от принятия в своей состав крупного государства, имеющего массу проблем, включая территориальные.