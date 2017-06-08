Война до последнего украинца: Киев провозгласил курс на вступление в НАТО
Верховная рада Украины в четверг приняла закон, который предусматривает законодательное определение членства страны в НАТО в качестве приоритета внешней политики. Такое решение было поддержано 276 народными депутатами при необходимом минимуме в 226 голосов. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о стремлении Киева в Североатлантический альянс.
Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Однако все указывает на то, что он его подпишет, учитывая ранее сделанные им заявления о стремлении страны в структуры НАТО.
Документ подразумевает внесение изменений в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности». То есть теперь главным приоритетом внешней политики Украины является приобретение членства в НАТО и ее интеграция в европейское экономическое, политическое и правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе.
Как ранее писала Lenta.ru, в конце мая текущего года было утверждено очередное соглашение подобного рода — обмен секретной информацией с членами НАТО. Большинство депутатов Верховной рады Украины поддержало документ, согласно которому обеспечиваются «равноправные» и «партнерские» отношения при обмене секретными данными. Однако многие эксперты ставят под сомнение выгоду для Киева.
Напомним, в декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, которые позволяют Украине отказаться от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса на Североатлантический альянс. Предполагается, что в 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил со странами НАТО. В декабре 2015 года между Украиной и военным блоком была подписана «дорожная карта» по оборонно-техническому сотрудничеству.
Как заметил в беседе с корреспондентом ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в своем однозначно западном выборе постмайданная власть Украины, включая президента и парламент, демонстрирует абсолютное единообразие и очевидную последовательность. Чего нельзя было сказать о смещенном в ходе государственного переворота 2014 г. Викторе Януковиче, который, пытаясь усидеть на двух геостратегических стульях — пророссийская или проевропейская ориентация, — в итоге не справился с управлением и потерял поддержку и тех и других.
«Желание стать членом НАТО для украинских политиков является продолжением идеи об интеграции или, как сейчас принято говорить в этой стране, «возвращении в европейскую семью». Под семьей в данном случае понимается Европейский союз. Причем выход из ЕС такой, безусловно, европейской страны, как Великобритания, а также существенный процент евроскептицизма в таких старых демократических странах, как Франция или Нидерланды, в Киеве никого не смущает. Также, впрочем, как и членство в НАТО такого крупного неевропейского государства, как Турция», — пояснил Станислав Бышок.
По словам эксперта, для украинского политического и медийного мейнстрима НАТО и ЕС — это не реально существующие бюрократические военно-политическое и политико-экономические структуры, но символы светлого будущего. Своего рода «идеальная страна» вроде Швейцарии (симптоматично, впрочем, что Швейцария не входит ни в ЕС, ни в НАТО), где стабильно развивается экономика, где у всех граждан, даже небогатых, высокий уровень жизни, где всем гарантируется соответствующее социальное обеспечение, где низкий уровень преступности и коррупции, где, в конце концов, хорошие дороги и нет войны.
«Говоря о «европейском выборе», украинские политики подразумевают Германию или Бенилюкс, но не замечают такие проблемные государства-участники ЕС и НАТО, как Греция или Болгария. Своим гипотетическим членством в этих организациях Украина, как кажется, должна совершить волшебный «большой скачок» — и за несколько лет перейти из состояния бедной постсоветской республики в статус одной из ведущих стран континента. Это красивая мечта, не имеющая, однако, ничего общего с реальностью. Европейский союз сейчас переживает кризисные явления и находится в процессе тяжелых переговоров с Великобританией по условиям и срокам Brexit. Учитывая высокий уровень евроскептицизма в ключевых странах ЕС, какие-либо разговоры о расширении Союза за счет многомиллионной Украины не ведутся даже в кулуарах Брюсселя. Договор об ассоциации с ЕС подписало множество неевропейских стран, а безвизовый режим с Европой имеют такие экзотические страны, как Уругвай и Коста-Рика», — добавил Станислав Бышок.
Эксперт отметил, что в блоке НАТО на сегодняшний день наблюдается серьезный кризис доверия, который не был преодолен в ходе недавнего европейского визита Дональда Трампа. Да и без текущих проблем не совсем понятно, какую выгоду получил бы этот военно-политический блок от принятия в своей состав крупного государства, имеющего массу проблем, включая территориальные.
«Кроме того, Украина на уровне официальной риторики находится в состоянии войны с Россией. Есть мнение, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца. Если принять эту точку зрения, то натовские перспективы Украины становятся еще более туманными. Зачем подвергать опасности военнослужащих других стран НАТО (которые, по уставу альянса, должны прийти на помощь, если одна из стран-участниц окажется в состоянии войны), если Украину можно использовать против России саму по себе, не давая взамен ничего, кроме оружия, американской улыбки и дружеского похлопывания по плечу?» — резюмировал Станислав Бышок.