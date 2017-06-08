Водитель легковушки сбил на «зебре» в Петербурге двух пешеходов

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Санкт-Петербург, 8 июня. Минувшей ночью на проспекте Культуры в Петербурге автомобиль сбил молодого человека и девушку, переходивших дорогу по «зебре». Об этом сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.

«На «десятке» сбили двоих на пешеходном переходе. Парень еще как-то, а девушка очень плоха», — написал пользователь «ВКонтакте» Артем Олегович в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Еще один очевидец ДТП добавил, что пара почти уже перешла дорогу, когда ее сбила машина. В отделе пропаганды УГИБДД по городу подтвердили наезд на пешеходов, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург». По информации полиции, обоих пострадавших госпитализировали.