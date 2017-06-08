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Политика
МИД РФ ничего не ждет от выборов в Великобритании

МИД РФ ничего не ждет от выборов в Великобритании

12:27  8 Июня 2017
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МИД РФ ничего не ждет от выборов в Великобритании

Владивосток, 8 июня. Россия не испытывает никаких ожиданий в связи с проходящими в Великобритании парламентскими выборами, поскольку это внутреннее дело Соединенного королевства. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

 «Это внутреннее дело Великобритании, мы не испытываем ни положительных, ни отрицательных ожиданий», — отметила она.

Ранее сообщалось, что парламентские выборы пройдут в Великобритании, несмотря на недавний теракт в Лондоне.

#захарова
Геннадий Плющев
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