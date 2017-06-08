Асад: Сирия в одном ряду с Тегераном борется с терроризмом

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Дамаск, 8 июня. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования своему коллеге Хасану Роухани в связи с терактом, который произошел в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба сирийского лидера.

«В телефонном разговоре Асад заявил Роухани, что Сирия в одном ряду с Тегераном борется с терроризмом», — отмечается в сообщении.

Роухани заявил, что теракты не смогут сломить решимость иранского народа, а сама страна продолжит помогать Сирии в борьбе с терроризмом. Президент Ирана также отметил успехи правительственной армии САР.

В среду группа переодетых в женскую одежду мужчин ворвалась в здание иранского парламента, впоследствии один из них совершил самоподрыв. В МВД Ирана сообщили о ликвидации одного из боевиков.

Кроме того, атаке подвергся мавзолей Хомейни. У мавзолей сотрудникам правоохранительных органов удалось арестовать двух человек.

Общее число жертв терактов в Иране — 16 человек. Еще 43 пострадали.