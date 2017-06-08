«Монако» готов отдать за Роналду 180 млн евро

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Париж, 8 июня. Чемпион Франции по футболу «Монако» намеревается заполучить Криштиану Роналду. За лидера мадридского «Реала» и сборной Португалии монегаски готовы отдать 180 миллионов евро.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до 2021 года, напоминает «Свободная Пресса». При этом в настоящее время неизвестно, готовы ли «сливочные» расстаться со своим лучшим игроком.

Помимо «Монако» интерес к 32-летнему форварду проявляют также ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

