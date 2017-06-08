Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
«Монако» готов отдать за Роналду 180 млн евро

«Монако» готов отдать за Роналду 180 млн евро

13:18  8 Июня 2017
30

«Монако» готов отдать за Роналду 180 млн евро

Париж, 8 июня. Чемпион Франции по футболу «Монако» намеревается заполучить Криштиану Роналду.  За лидера мадридского «Реала» и сборной Португалии монегаски готовы отдать 180 миллионов евро.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до 2021 года, напоминает «Свободная Пресса». При этом в настоящее время неизвестно, готовы ли «сливочные» расстаться со своим лучшим игроком.

Помимо «Монако» интерес к 32-летнему форварду проявляют также ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть