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Сирия, 8 июня. САА отбила контратаку боевиков вблизи плотины Зулуф и Аль-Калъат в Эс-Сувейде. ВКС РФ интенсифицировали удары по позициям ИГ* в Дейр эз-Зоре. Около 8400 человек за последние два дня бежали из Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по укрепрайонам радикалов ИГ на окраинах районов Аль-Тайем и Фарда в Дейр эз-Зоре; атаковали позиции боевиков вблизи населенного пункта Ибта к северу от Даръа; проводят бомбардировки укрепрайонов террористов ИГ близ города Укейрибат на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА): освободила ряд высот вблизи нефтяного месторождения Арак на востоке провинции Хомс; ведет обстрелы позиций боевиков в районе населенных пунктов Аль-Сатхият, Аль-Джамала и Брегет к северу от Хомса; отбила атаку террористов ИГ в районе холма Ум Аббуд в Дейр эз-Зоре; нанесла ракетный удар по опорным пунктам боевиков в районе шоссе Аль-Садд в Даръа; отразила атаку ССА** вблизи плотины Зулуф и Аль-Калъат в Эс-Сувейде.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с курдами в окрестностях населенного пункта Аль-Кредия в северной части Алеппо; ударила по населенному пункту Талдра к западу от Саламии в провинции Хама.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска не прекращается вооруженный конфликт между исламистами группировки «Джейш Аль-Ислам»***** и боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг самого радикального антиправительственного формирования «Джебхат Фатх Аш-Шам»***. На стороне коалиции в данном районе также действует организация «Файлак Ар-Рахман».

Военный источник в социальной сети Twitter (najlaaalsadi) передает, что боевики «Тахрир Аш-Шам» арестовали одного из командиров группировки «Армии ислама» вблизи населенного пункта Ирбин к северо-востоку от Дамаска.

Провинция Алеппо

В северной части региона разворачиваются бои между исламистами Сирийской свободной армии (ССА) и курдскими отрядами Рабочей партии Курдистана в окрестностях населенного пункта Аль-Кредия. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Более 50 боевиков вооруженной оппозиции перешли на сторону Сирийской арабской армии (САА) в северо-восточной части провинции Алеппо. Об этом накануне заявили активисты оппозиции. Сообщается, что перебежчики преимущественно были членами группировки «Файлак Аш-Шам».

Тем не менее некоторые источники утверждают, что радикалы перешли к курдским подразделениям Сирийской демократической армии**** (SDF), а вовсе не к правительственным войскам, передает информационное агентство Al Masdar News. В данный момент информация проверяется.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) вместе с палестинскими отрядами «Лива Аль-Кудс» и ирано-афганским формированием «Ливата Фатемийун» продолжила наступление к востоку от Пальмиры по направлению к крупнейшему оплоту «Исламского государства»* в регионе — городу Ас-Сухна.

При поддержке российских ВКС сирийские вооруженные силы и их союзники освободили ряд высот, вблизи нефтяного месторождения Арак, заставив террористов ИГ сдать несколько ключевых опорных пунктов.

Саперы сирийской армии, подготовленные российскими военными специалистами, уже ведут работы по разминированию освобожденных объектов, как сообщает информационный портал Al Masdar News. Во время операции военнослужащие обнаружили и уничтожили мины, замаскированные внутри скал. Действующие здесь сирийские саперы являются первыми выпускниками Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации.

Артиллерия сирийской армии между тем проводит обстрелы позиций боевиков в районе населенных пунктов Аль-Сатхият, Аль-Джамала и Брегет к северу от Хомса, передает оппозиционный Twitter-канал (N_workMediaHoms).

Провинция Дейр эз-Зор

Вновь разворачиваются бои в кварталах Дейр эз-Зора. Местный источник в соцсети Twitter (alhadathtoday) сообщает, что правительственные войска отбили атаку террористов «Исламского государства» в районе холма Ум Аббуд. В ходе столкновений было уничтожено несколько террористов, еще около десяти получили ранения.

Тем временем российские военные самолеты интенсифицировали удары по опорным пунктам радикалов ИГ на окраинах районов Аль-Тейм и Тарда, передает Twitter-канал (NeilPHauer). Авиация РФ все чаще ведет бомбардировки позиций ИГИЛ* в окрестностях столицы региона, поскольку участились случаи нападения со стороны «Исламского государства».

Провинция Даръа

Сирийская армия нанесла ракетный удар по опорным пунктам боевиков в районе шоссе Аль-Садд и в окрестностях административного центра провинции, сообщает военный источник в Twitter (nabaamedia). Информация о результатах обстрела пока формируется.

Twitter-канал (raqqi12), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает, что ВКС РФ также нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков вблизи населенного пункта Ибта, расположенного к северу от города Даръа.

Напомним, на данном направлении ведется операция по освобождению южных районов столицы региона от оккупации исламистов Сирийской свободной армии, «Джебхат ан-Нусры» и союзных им группировок.

Провинция Хама

Радикалы вооруженной оппозиции провели минометный обстрел населенного пункта Талдра к западу от ключевого города Саламия. В результате удара, как сообщает оппозиционный Twitter-канал (RyfDimashqNow), были ранены три мирных жителя. Боевики вновь возобновили боевые действия, несмотря на то, что данные территории входят в одну из зон деэскалации, на территории которых действует режим прекращения огня.

Согласно данным оппозиционного источника в Twitter (so_ria98), в восточной части региона российская авиация продолжает наносить авиаудары по позициям террористов «Исламского государства» в районе города Укейрибат, являющегося главным форпостом радикалов ИГ в провинции Хама.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская свободная армия (ССА) накануне начала наступление в восточной части провинции Эс-Сувейда вблизи плотины Зулуф и Аль-Калъат. Воспользовавшись авиаударом ВВС коалиции по проправительственным отрядам ополченцев-шиитов вблизи пограничного поста «Ат-Танф», «свободная армия» попыталась ударить по обороне правительственных сил. Армия Башара Асада успешно отразила атаку, кроме того, бойцы ССА также понесли значительные потери в живой силе и военной технике, как сообщает информагентство Al Masdar News.

После утраты контроля над значительной частью региона «свободная армия» уже не в первый раз пытается вернуть потерянные в боях с САА территории, однако на данный момент все контратаки потерпели неудачу.

Ирак

Как сообщает информационный портал Al Manar News, около 8400 человек за последние два дня сбежали из районов Мосула, где ведутся боевые действия. Более 100 тысяч гражданских лиц до сих пор остаются в районах, контролируемых радикалами «Исламского государства». Вчера информационное агентство ARA News сообщало о том, что как минимум 163 человека из числа мирного населения были застрелены боевиками ИГ при попытке побега из кварталов, занимаемых ИГ.

Напомним, в Западном Мосуле в оккупации террористов ИГИЛ все еще остаются три района города — Аль-Занджили, Аль-Шафаа и Старый город. Более 75 процентов квартала Аль-Занджили вооруженные силы Ирака уже освободили.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)