Захарова объяснила, кто виноват в прекращении контактов Москвы и Лондона

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Владивосток, 8 июня. В настоящее время Россией готова продолжать всестороннее сотрудничество с Великобританией, однако контакты прерваны по инициативе Лондона. Об этом заявила сегодня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«Мы готовы работать с Великобританией, но дело в том. что и по парламентской линии, и в политической сфере, и в оборонной вся работа ранее была остановлена Лондоном», — сказала он.

Напомним, ранее Захарова обратилась к США и другим странам во главе западной коалиции против ИГИЛ* с просьбой более ответственно относиться к нанесению авиаударов в Сирии, подчеркнув, что непродуманные действия войск коалиции, борющейся с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) усугубляют страдания сирийского народа.

* Организация запрещена на территории РФ.