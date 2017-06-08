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Политика
Захарова объяснила, кто виноват в прекращении контактов Москвы и Лондона

Захарова объяснила, кто виноват в прекращении контактов Москвы и Лондона

12:29  8 Июня 2017
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Захарова объяснила, кто виноват в прекращении контактов Москвы и Лондона

Владивосток, 8 июня. В настоящее время Россией готова продолжать всестороннее сотрудничество с Великобританией, однако контакты прерваны по инициативе Лондона. Об этом заявила сегодня пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

«Мы готовы работать с Великобританией, но дело в том. что и по парламентской линии, и в политической сфере, и в оборонной вся работа ранее была остановлена Лондоном», — сказала он.

Напомним, ранее Захарова обратилась к США и другим странам во главе западной коалиции против ИГИЛ* с просьбой более ответственно относиться к нанесению авиаударов в Сирии, подчеркнув, что непродуманные действия войск коалиции, борющейся с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) усугубляют страдания сирийского народа.

* Организация запрещена на территории РФ.

#захарова
Валентин Меликов
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