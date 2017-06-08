Геращенко обнаружил «российский след» взрыва у посольства США в Киеве

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Киев, 8 июня. Взрыв у посольства США в Киеве могли устроить «по заказу из РФ». Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.

Украинский нардеп в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что «по его личной версии», за взрывом у посольства США в Киеве стоит российская сторона, а целью взрыва было «взбаламутить информационное пространство» и «попасть на мировые ленты новостей и сказать, что в Киеве небезопасно».

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Теракт», хотя в диппредставительстве США взрыв терактом не считают.