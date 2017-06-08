Новые владельцы Saab представили люксовый беспилотный автомобиль будущего

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Пекин, 8 июня. Новые владельцы Saab презентовали беспилотный автомобиль будущего. Презентацию шведско-китайское объединение NEVS провело на выставке электроники CES Asia, которая проходит в эти дни в Шанхае.

По словам разработчиков, концепт InMotion не является прототипом какого-то конкретного автомобиля, а всего лишь демонстрирует то, как могут выглядеть «умные» электрокары будущего.

Новый InMotion в целях безопасности имеет единственную дверь со стороны тротуара. С помощью мобильного приложения владелец электрокара сможет менять конфигурацию сидений в салоне, менять подсветку, а также регулировать настройки климатической системы.

Кроме того, машину оснастили литий-ионными батареями, имеющими возможность беспроводной зарядки.

