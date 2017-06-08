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Новые владельцы Saab представили люксовый беспилотный автомобиль будущего

Новые владельцы Saab представили люксовый беспилотный автомобиль будущего

17:29  8 Июня 2017
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Новые владельцы Saab представили люксовый беспилотный автомобиль будущего

Пекин, 8 июня. Новые владельцы Saab презентовали беспилотный автомобиль будущего. Презентацию шведско-китайское объединение NEVS провело на выставке электроники CES Asia, которая проходит в эти дни в Шанхае. 

По словам разработчиков, концепт InMotion не является прототипом какого-то конкретного автомобиля, а всего лишь демонстрирует то, как могут выглядеть «умные» электрокары будущего. 

Новые владельцы Saab представили люксовый беспилотный автомобиль будущего

Новый InMotion  в целях безопасности имеет единственную дверь со стороны тротуара. С помощью мобильного приложения владелец электрокара сможет менять конфигурацию сидений в салоне, менять подсветку, а также регулировать настройки климатической системы. 

Кроме того, машину оснастили литий-ионными батареями, имеющими возможность беспроводной зарядки.
 

Ярослава Замысловатова
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