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Общество
Два случая нарушения воздушного пространства выявлены в Петербурге

Два случая нарушения воздушного пространства выявлены в Петербурге

12:13  8 Июня 2017
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Два случая нарушения воздушного пространства выявлены в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июня. Два случая нарушения воздушного пространства выявлено в Петербурге с момента введения Росавиацией ограничения воздушного движения в четырех регионах страны на полтора месяца.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в Росавиации, в Северной столице были запущены в воздух аэростат и квадракоптер. Но поскольку нарушителей задержать не удалось, то дело по расследованию данных нарушений в Госавианадзор так и не поступило. Сейчас по данному факту проводится проверка Росавиацией.

Однако, по словам собеседника агентства, вычислить, а уж тем более призвать к административной ответственности нарушителей практически невозможно. Штраф или другое административное наказание возможно только в том случае, если человек пойман с поличным в момент запуска воздушного устройства. Напомним, что ограничение воздушного движения было введено в Петербурге, Москве, Сочи и Казани в связи с проведением Кубка конфедераций.

Алексей Громов
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