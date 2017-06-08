Два случая нарушения воздушного пространства выявлены в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 8 июня. Два случая нарушения воздушного пространства выявлено в Петербурге с момента введения Росавиацией ограничения воздушного движения в четырех регионах страны на полтора месяца.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в Росавиации, в Северной столице были запущены в воздух аэростат и квадракоптер. Но поскольку нарушителей задержать не удалось, то дело по расследованию данных нарушений в Госавианадзор так и не поступило. Сейчас по данному факту проводится проверка Росавиацией.

Однако, по словам собеседника агентства, вычислить, а уж тем более призвать к административной ответственности нарушителей практически невозможно. Штраф или другое административное наказание возможно только в том случае, если человек пойман с поличным в момент запуска воздушного устройства. Напомним, что ограничение воздушного движения было введено в Петербурге, Москве, Сочи и Казани в связи с проведением Кубка конфедераций.