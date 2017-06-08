Поклонская требует от СК РФ, ФСБ и Генпрокуратуры проверки Transparency International 

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Москва, 8 июня. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская требует провести проверку организации Transparency International Russia.

Поклонская написала соответствующие обращения в Генпрокуратуру страны, в ФСБ и в Следственный комитет России.

«Прошу провести проверку по деятельности АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений», — говорится в сообщении депутата.

Поклонская отметила, что организация распространяет недостоверную провокационную информацию о ней.

Ранее Поклонская опровергла информацию о том, что у нее якобы имеется незадекларированная квартира в Донецке.