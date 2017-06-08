Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Поклонская требует от СК РФ, ФСБ и Генпрокуратуры проверки Transparency International 

Поклонская требует от СК РФ, ФСБ и Генпрокуратуры проверки Transparency International 

13:46  8 Июня 2017  /обновлено: 13:46  08 Июня 2017
175

Поклонская требует от СК РФ, ФСБ и Генпрокуратуры проверки Transparency International 

Москва, 8 июня. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская требует провести проверку организации Transparency International Russia.

Поклонская написала соответствующие обращения в Генпрокуратуру страны, в ФСБ и в Следственный комитет России.

«Прошу провести проверку по деятельности АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений», — говорится в сообщении депутата.

Поклонская требует от СК РФ, ФСБ и Генпрокуратуры проверки Transparency International 

Поклонская отметила, что организация распространяет недостоверную провокационную информацию о ней.

Ранее Поклонская опровергла информацию о том, что у нее якобы имеется незадекларированная квартира в Донецке. 

#поклонская
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть