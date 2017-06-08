Неадекватный водитель маршрутки раздавал деньги туристам в Анапе

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Анапа, 8 июня. Водитель маршрутки в Анапе, находясь в неадекватном состоянии, отказывался везти пассажиров, но щедро одаривал их деньгами.

Остается неизвестно, какие вещества помогли водителю маршрутки так сильно потеряться в пространстве. Мужчина, двигавшийся как в замедленной съемке, долго собирал деньги за проезд. Однако с места маршрутке № 114 тронуться было не суждено: водитель был не в состоянии.

Рассерженные туристы потребовали обратно свои средства. Водитель же денег не жалел: если клиент просил вернуть 11 рублей, то получал 50, передает «Подмосковье 360».

Минувшей ночью на проспекте Культуры в Петербурге автомобиль сбил молодого человека и девушку, переходивших дорогу по «зебре».