Новый внедорожник Jeep Compass привезут в Россию зимой‍

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Москва, 8 июня. Новое поколение американского внедорожника Jeep Compass появится на российском рынке зимой 2017 года. Предварительный заказ на эту модель можно будет оформить уже в июле.

Ожидается, что в России к концу года откроются продажи нового Jeep Compass с 2,4-литровым бензиновым двигателем производительностью 150 или 184 лошадиных сил. Внедорожник оснастят девятиступенчатой АКПП и полным приводом. Стоимость модели пока не раскрывается.

Добавим, ранее американский концерн Chrysler вывел на итоговые дорожные тесты новое поколение пикапа Jeep Wrangler, фото новинки попало в Сеть.